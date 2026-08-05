Süreç Yasasında İlk İmzayı Atan Bahçeli Tarihi Çıkışını Yineledi: 'Demirtaş Evine, Öcalan Umuda, Ahmetler Göreve...'

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Kamuoyunda 'Terörsüz Türkiye' düzenlemesi olarak bilinen süreç yasasının kanun teklifine ilk resmi imzayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli attı. Dünkü tarihi imzanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulunan Bahçeli, haftalardır grup toplantılarında bu konuya neden değinmediğine açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı ile tam koordinasyon içinde hareket ettiklerini vurgulayan MHP lideri, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile perde arkasında yürüttükleri düzenli iletişimi de ilk kez kamuoyuna ilan etti.

'KÜRESEL PROJELERİ BOZACAK BİR DEVLET PROJESİ'

Attığı imzanın ardından sürecin felsefesini ve vizyonunu anlatan Bahçeli, "Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk'üyle, Kürt'üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır" dedi.

Projenin uluslararası boyutuna dikkat çeken Bahçeli, bu hamleyle birlikte küresel güçlerin bölge üzerindeki planlarının bozulacağını ifade ederek Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'na teşekkürlerini iletti:

"Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz."

'DEVLET ADABI'

Gazeteci Sinan Burhan'ın sorularını yanıtlayan Bahçeli, son dönemdeki MHP grup kürsüsünde neden "Terörsüz Türkiye" başlığına değinmediğine dair eleştirilere net bir yanıt verdi.

Durumu devlet gelenekleriyle açıklayan Bahçeli, "Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir" ifadelerini kaydetti.

'DEMİRTAŞ İLE DÜZENLİ GÖRÜŞÜYORUZ'

Açıklamaların en çok konuşulacak kısmı ise Selahattin Demirtaş ile ilgili soru üzerine geldi. Demirtaş'ı bizzat ziyaret etmediğini ancak bağları koparmadıklarını açıklayan Bahçeli, "Avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Kendisinin herhangi bir talebi olup olmadığını da sorarım. TBMM'de birlikte çalıştık" dedi.

TARİHİ ÇIKIŞINI YİNELEDİ

Daha önce yaptığı "Selahattin Demirtaş evine dönsün" çağrısının arkasında durduğunu belirten Bahçeli, bölge huzuru için formülünü bir kez daha tekrarladı:

"Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkında kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır."

Kaynak: Haber Merkezi