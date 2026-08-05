İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Veli Ağbaba’nın Ağabeyi Hür Ağbaba Gözaltında

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gözaltılar gerçekleşti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu 2 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüte üye olma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

Diyarbakır ve Malatya'da eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonlarında yakalanan iki ismin, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantılı olduklarının değerlendirildiği iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi