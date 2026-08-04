YAŞ Kararlarında Tarihe Geçen Terfi! Karapınar İlk Kadın Paşa Unvanına Yükseldi, Türkiye'nin İlk Astronotu Terfi Aldı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Albay Özlem Karapınar tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Aynı kararlarda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da tuğgeneralliğe yükseltildi.

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YAŞ Kararlarında Tarihe Geçen Terfi! Karapınar İlk Kadın Paşa Unvanına Yükseldi, Türkiye'nin İlk Astronotu Terfi Aldı
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından açıklanan terfi kararları arasında tarihi bir gelişme de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla tuğgeneralliğe yükseltilen Hava Pilot Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali (paşası) unvanını aldı.

YAŞ Kararlarında Tarihe Geçen Terfi! Karapınar İlk Kadın Paşa Unvanına Yükseldi, Türkiye'nin İlk Astronotu Terfi Aldı - Resim : 1

İLK KADIN SUBAY OLDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2 saat 20 dakika süren YAŞ toplantısında, 25 general ve amiralin bir üst rütbeye, 69 albayın ise general ve amiralliğe terfi etmesi kararlaştırıldı. Alınan kararlar 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Terfi listesinde öne çıkan isimlerden biri olan Özlem Karapınar, tuğgeneral rütbesine yükselerek Türk Hava Kuvvetleri tarihinde bu rütbeye ulaşan ilk kadın subay oldu.

YAŞ Kararlarında Tarihe Geçen Terfi! Karapınar İlk Kadın Paşa Unvanına Yükseldi, Türkiye'nin İlk Astronotu Terfi Aldı - Resim : 2

GEZERAVCI TERFİ ALDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın generali ise 2023 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Özlem Yılmaz olmuştu. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali unvanını alan Yılmaz, ilk kıta görevini Silopi'deki 23. Piyade Tugayı'nda takım komutanı olarak yürütmüştü. YAŞ kararlarında dikkat çeken bir diğer isim ise Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı oldu. Terfi listesinde yer alan Gezeravcı da 30 Ağustos 2026 itibarıyla tuğgeneral rütbesiyle görev yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı
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