Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Kadrosunda Sürpriz Değişiklik

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli kulüp, Bartuğ Elmaz'ı listeden çıkarırken yerine Kante'yi etti.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Kadrosunda Sürpriz Değişiklik
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Fenerbahçe UEFA'ya bildirdiği kadrodan Bartuğ Elmaz'ı çıkarırken Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante listeye eklendi. Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro şöyle:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Kadrosunda Sürpriz Değişiklik - Resim : 1

B LİSTESİ

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği B listesinde ise Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Ali Yasir Caklı, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Alaettin Ekici ve Çağrı Fedai yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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