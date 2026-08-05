Fed Beklentisi Değişti, Altın Uçuşa Geçti! Fiyatlarda Yükseliş Sürüyor

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla birlikte yükseliş ivmesini koruyor. Doların küresel çapta değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarındaki gerileme de değerli metale olan talebi artıran başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda altın, zayıf doların sağladığı destekle üst üste üçüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Yatırımcılar ise Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ışık tutacak istihdam verilerine odaklanmış durumda. Dolar endeksindeki düşüş ve enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle spot altın yüzde 1,3 değer kazanarak 4 bin 127 dolar seviyesine yükseldi. İç piyasada gram altın da yüzde 1,5 artışla 6 bin 324 TL seviyesine ulaştı. Uzmanlar, doların zayıflamasının altını yabancı yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdiğini ve bunun talebi desteklediğini belirtildi.

PETROL ALTIN FİYATLARINA YANSIDI

Öte yandan petrol fiyatlarında son günlerde görülen gerileme de altın fiyatlarını dolaylı olarak yukarı taşıyor. Enerji maliyetlerinin düşmesi küresel enflasyon baskısını hafifletirken, yüksek faiz beklentilerinin de zayıflamasına neden oluyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altının yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesini sağladı.

DİPLOMATİK TEMASLAR ETKİ ETTİ

Küresel piyasalarda fiyatlamalarda, ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik temaslar ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılabileceğine ilişkin beklentiler etkili oluyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili yüzde 0,3 değer kazanarak 79,62 dolara yükselirken, ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrol ise yüzde 0,2 artışla 75,90 dolardan işlem gördü. Buna karşın Brent petrol, önceki işlem gününde yüzde 5'i aşan düşüşle 80 doların altına inerek 13 Temmuz'dan bu yana en düşük kapanışını yapmıştı. Fiyatlardaki toparlanmada, Katar'ın ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik girişimlerde ilerleme sağlandığını açıklaması belirleyici oldu. Söz konusu açıklama, tarafların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını da kapsayan bir uzlaşıya varabileceği beklentilerini güçlendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA DURUM NE?

Katar'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Washington ile Tahran arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çabaları ve kalıcı bir anlaşma ihtimalini değerlendirdi. Ancak Trump'ın müzakerelerin başladığını açıklamasına rağmen İran yönetimi, ABD ile resmi bir görüşme yürütüldüğü yönündeki iddiaları kabul etmiyor.Uzmanlara göre müzakerelerdeki en kritik başlıklardan biri, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol talepleri olmaya devam ediyor.

Öte yandan arz tarafında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) açıkladığı verilere göre, 31 Temmuz'da sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları yaklaşık 2,7 milyon varil arttı. Gözler şimdi, gün içinde açıklanacak ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi stok verilerine çevrildi

Kaynak: Haber Merkezi