İçişleri Bakanlığı’ndan Dev Vatandaşlık İptali Açıklaması: Binlerce Kişi Sistemden Silindi

İçişleri Bakanlığı, 16 ilde düzenlenen sahte gayrimenkul değerleme raporu operasyonunun ardından yaptığı basın açıklamasında, usulsüzlük yaptığı tespit edilen bin 413 yabancı yatırımcı ve aileleriyle birlikte toplam 6 bin 134 kişinin Türk vatandaşlığı kararının iptal edildiğini ya da geri alındığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı’ndan Dev Vatandaşlık İptali Açıklaması: Binlerce Kişi Sistemden Silindi
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İçişleri Bakanlığı, sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen operasyonun ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda toplam 6 bin 134 kişinin Türk vatandaşlığının iptal edildiği veya geri alındığı bildirildi.

16 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bakanlık, 16 ilde sahte gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak yabancı uyruklu kişilere usulsüz vatandaşlık kazandırdığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 72 şüphelinin yakalanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığını duyurdu. Açıklamada, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurularının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. Buna göre, belirlenen tutarlarda taşınmaz, sabit sermaye, döviz mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonu veya bireysel emeklilik sistemi yatırımı yapan yabancıların vatandaşlık başvurusunda bulunabildiği hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan Dev Vatandaşlık İptali Açıklaması: Binlerce Kişi Sistemden Silindi - Resim : 1

6 BIN 134 KIŞININ VATANDAŞLIĞI IPTAL EDILDI

Bakanlık, gayrimenkul yatırımıyla vatandaşlık başvurularında değerleme raporlarının SPK lisanslı şirketler tarafından hazırlandığını, 2024 yılından itibaren ise bu sürecin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü koordinasyonunda GEDAŞ tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Uygunluk belgesi düzenlendikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldığı, olumlu sonuçlanan başvuruların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı ifade edildi. Denetimlerde, sahte veya usulsüz ekspertiz raporlarıyla işlem yaptığı belirlenen 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edildi. Bu kişiler ve aile bireyleriyle birlikte 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı da iptal edildi. Bunun yanı sıra, vatandaşlık kazandıktan sonra kamu düzeni ve milli güvenlik açısından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ile aile fertlerinden oluşan 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı. Böylece, 1.413 yatırımcı ve aileleri dahil toplam 6 bin 134 kişinin Türk vatandaşlığı kararı, 5901 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri kapsamında iptal edildi veya geri çekildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan Dev Vatandaşlık İptali Açıklaması: Binlerce Kişi Sistemden Silindi - Resim : 2

YENI İPTALLER DE AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı, 11 Şubat 2026 tarihinden itibaren yapılan incelemelerde de usulsüzlük tespit edildiğini bildirdi. Buna göre, yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 443 yatırımcı ve ailelerinden oluşan toplam 1.358 kişinin vatandaşlığı iptal edilirken, 7 kişinin vatandaşlığı ise milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle geri alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

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