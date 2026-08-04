Muharrem İnce İddialara Noktayı Koydu: CHP'nin Genel Başkan Adayı Olacak mı?

CHP'de genel başkan adaylığı için adı geçen Muharrem İnce, iddiaları yalanladı. İnce, "Aday olmak gibi bir derdim yok. Bu konuda hiçbir çalışmam da yok" dedi.

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Muharrem İnce İddialara Noktayı Koydu: CHP'nin Genel Başkan Adayı Olacak mı?
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CHP'de olası olağanüstü kurultay öncesi genel başkan adaylığı tartışmaları sürerken, adı adaylar arasında geçen Muharrem İnce'den açıklama geldi. tv100 ekranlarında gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre İnce, CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı yönündeki iddiaları reddetti.

'TELEVİZYON BİLE İZLEMİYORUM'

İnce, "Aday olmak gibi bir derdim yok. Bu konuda hiçbir çalışmam da yok" ifadelerini kullandı. Yazlık evinde torunlarıyla vakit geçirdiğini belirten İnce, gündemi yakından takip etmediğini de söyleyerek, "Emin olun televizyon bile izlemiyorum" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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