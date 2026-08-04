YAŞ Kararıyla Emekliye Oldu, Hava Kuvvetleri Komutanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Veda

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2026 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları yürürlüğe girdi. Şura kapsamında 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 69 albay da general ve amiralliğe terfi etti.

VEDA ZİYARETİ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise emekliye sevk edildi. Kadıoğlu, kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, görev süresi uzatma ve emeklilik dosyaları değerlendirildi.

HANGİ KARARLAR ALINDI

Toplantının ardından YAŞ kararlarını imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, imza töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan kararlara göre, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi, 69 albay ise general ve amiral rütbesine terfi ettirildi.

Şura kararları kapsamında ayrıca 24 generalin görev süresi bir yıl, 530 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı. Yaş haddi nedeniyle 2 general 1 Eylül 2026 itibarıyla emekliye ayrılırken, kadrosuzluk nedeniyle 61 general ve amiral de 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi. Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA