Bennu Gerede Hakkında Adli Kontrol Kararı: Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında katıldığı bir sosyal medya programında 'vibratör' olarak tanımladığı kolyeyi göstermesi ve müstehcen ifadeler kullanması gerekçesiyle soruşturma başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen Gerede, gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Gerede, adli kontrol şartı kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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Bennu Gerede Hakkında Adli Kontrol Kararı: Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede'nin internet üzerinden yayın yapan bir sosyal medya programında 'vibratör' olarak nitelendirdiği kolyeyi teşhir etmesini ve kullandığı ifadeleri Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'müstehcenlik' suçu kapsamında değerlendirerek re'sen hukuki süreç başlattı.

Başsavcılık tarafından hakkında gözaltı talimatı verilen Bennu Gerede bu sabah gözaltına alındı. Gerede, emniyet müdürlüğündeki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren fotoğraf sanatçısı, ceza istemiyle adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

MAHKEME YURT DIŞI YASAĞI KARARI VERDİ

Bennu Gerede'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına hükmeden hakimlik, adli kontrol hükümleri uyarınca şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

İtirafı Gündem Olmuştu: Bennu Gerede'ye 'Müstehcenlik' Soruşturmasıİtirafı Gündem Olmuştu: Bennu Gerede'ye 'Müstehcenlik' SoruşturmasıGüncel

Kaynak: DHA

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