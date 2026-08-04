Bennu Gerede Hakkında Adli Kontrol Kararı: Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede'nin internet üzerinden yayın yapan bir sosyal medya programında 'vibratör' olarak nitelendirdiği kolyeyi teşhir etmesini ve kullandığı ifadeleri Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'müstehcenlik' suçu kapsamında değerlendirerek re'sen hukuki süreç başlattı.

Başsavcılık tarafından hakkında gözaltı talimatı verilen Bennu Gerede bu sabah gözaltına alındı. Gerede, emniyet müdürlüğündeki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren fotoğraf sanatçısı, ceza istemiyle adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

MAHKEME YURT DIŞI YASAĞI KARARI VERDİ

Bennu Gerede'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına hükmeden hakimlik, adli kontrol hükümleri uyarınca şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: DHA