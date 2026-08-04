Emeklilerin Gözü Bu Tarihte: Temmuz Ayı Maaş Farkları Hesaplara Yatırılacak

SGK, en düşük emekli aylığının Temmuz 2026 dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından oluşacak aylık fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026 Cuma günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

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Emeklilerin Gözü Bu Tarihte: Temmuz Ayı Maaş Farkları Hesaplara Yatırılacak
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Temmuz 2026 ödeme dönemi itibarıyla en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılması kapsamında doğan aylık fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yasal düzenlemeden yararlanan emeklilerin birikmiş fark tutarlarını tanımlı banka hesaplarından çekebilecekleri belirtildi.

Kurum tarafından paylaşılan bilgilendirme mesajında, "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.

YENI TABAN AYLIK SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Yılın ikinci yarısı için hayata geçirilen yeni emeklilik düzenlemesiyle birlikte alt sınır aylığı alan hak sahiplerinin gelirlerinde artışa gidildi. Temmuz ayı içerisinde mevcut kök maaşları ve ek ödemeleri üzerinden maaş alan ancak toplam gelirleri 23 bin 552 liranın altında kalan tüm emeklilere, aradaki eksik tutar kadar ek ödeme yansıtılacak.

ÖDEMELER TEK GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Aylık farkların hak sahiplerine ulaştırılması sürecinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına tüm işlemler tek bir gün altında toplandı. Hak sahibi emekliler, tahsis numaralarının son hanesine bakılmaksızın 7 Ağustos Cuma günü itibarıyla ödemelerini kendi maaş bankaları veya PTT şubelerindeki hesapları üzerinden tahsil edebilecek.

Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden SGK tescil ve hizmet dökümü ekranlarından hak ettikleri net fark tutarlarını görebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli maaşı
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