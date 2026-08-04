5 Kritik İl İçin 'Yeşil Vatan' Alarmı: Bakan Yumaklı’dan Kıyı Bölgelerine Acil Çağrı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere dayanarak bugün ve yarın kıyı bölgelerinde orman yangınları açısından yüksek risk oluşturan şiddetli rüzgarların beklendiğini açıkladı. Vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

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5 Kritik İl İçin 'Yeşil Vatan' Alarmı: Bakan Yumaklı’dan Kıyı Bölgelerine Acil Çağrı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerinde orman yangını riskini üst seviyeye çıkaracak şiddetli rüzgarların beklendiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

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Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yumaklı, "Yeşil vatan için kritik uyarı. Meteorolojik verilere göre, bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere, kıyı bölgelerimizde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgar bekleniyor. Lütfen bu süreçte, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım" değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ VATANDAŞIMIZIN DUYARLILIĞI'

En ufak bir duman veya şüpheli durum anında, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne" bildirilmesinin önemine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yeşil Vatan'ımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken, bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor, ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz."

Kaynak: AA

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İbrahim Yumaklı Orman yangınları
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