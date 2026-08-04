Skandalın Perdesi Aralandı: 2,5 Milyar TL’lik Çeteye Dev Operasyon, Yüzlerce Kişinin Vatandaşlığı İptal Ediliyor

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İstanbul merkezli 16 ilde, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancı uyruklulara usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık aldığı belirlenirken, 72 şüpheli yakalandı.

VANTADAŞLIKLARI İPTAL EDİLECEK



Operasyon kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atanırken, 1.045 gayrimenkulün yanı sıra Bodrum'da bulunan bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabına da el konuldu. Söz konusu yöntemle vatandaşlık aldığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik süreç de başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda operasyonun gerçekleştirildiğini belirtti.

Soruşturmada, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek bedelli gösterildiği ve muvazaalı satış işlemleri üzerinden yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına geçirildiği iddia edildi.

Bakan Gürlek'in açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen dev operasyonda, sahte ekspertiz raporlarıyla düşük bedelli gayrimenkulleri yüksek değerli göstererek yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırdığı öne sürülen suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Soruşturmada 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık aldığı belirlenirken, 72 şüpheli yakalandı, 7 şirkete kayyum atandı, 1.045 gayrimenkul ile çok sayıda mal varlığına el konuldu. Ayrıca bu yolla vatandaşlık kazandığı tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç de başlatıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği; Başsavcılıklarımız ile kahraman Polis Teşkilatımızın güçlü koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosumuzun koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında; düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah operasyon başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında, ülkemize girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edilmiştir.

90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüpheli yakalanmıştır. 7 şirkete el konularak kayyum atanmış; 1.045 gayrimenkule, Bodrum’daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konulmuştur. Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmalar başlatılmıştır.

Bu vesileyle bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, sahadaki operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır."

Kaynak: İHA