Türkiye, Katar ve Mısır'dan İsrail'e Ortak Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına ilişkin ortak açıklama yayımlayarak, uluslararası hukukun ihlali niteliğindeki saldırıları şiddetle kınadı. Arabulucu 3 ülkenin ortak açıklamasında, özellikle sağlık tesisleri ve tıbbi altyapının hedef alınmasının yanı sıra kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin yaşamını yitirmesine yol açan saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

ANLAŞMAYI ZEDELİYOR

Açıklamada, Hamas ve diğer Filistinli grupların Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını, silahların sınırlandırılmasına yönelik hüküm de dahil olmak üzere kabul ettiklerini açıklamasına rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürmesinin anlaşmayı zedelediği belirtildi.

Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'e uluslararası hukuk ve ateşkes anlaşmasından doğan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirme çağrısında bulunurken, saldırıların gerilimi tırmandırdığı ve Gazze'deki insani krizi daha da derinleştirdiği uyarısını yaptı.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Ortak açıklamada ayrıca sivillerin, sağlık kuruluşlarının ve insani yardım çalışanlarının korunması ile Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzemelerin kesintisiz ulaştırılmasının sağlanması istendi.

3 ülke, uluslararası topluma da ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tamamlanmasını destekleyecek şekilde İsrail üzerinde gerekli baskıyı kurma çağrısında bulunarak, Gazze'de kalıcı ateşkes ve insani acıların sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabaların sekteye uğratılmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA