İçişleri Bakanlığı Duyurdu! Yeşil ve Gri Pasaportta Kritik Değişiklik

İçişleri Bakanlığı, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvurularında dijital döneme geçildiğini duyurdu. Yeni uygulamayla fiziki mühür ve ıslak imza zorunluluğu kaldırılırken, başvuru belgeleri elektronik imza ile doğrudan MERNİS üzerinden iletilebilecek.

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İçişleri Bakanlığı Duyurdu! Yeşil ve Gri Pasaportta Kritik Değişiklik
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İçişleri Bakanlığı, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvurularında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni uygulamayla birlikte fiziki mühür ve ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, daha önce yeşil ve gri pasaport hakkı bulunan personelin, başvuru için gerekli talep formlarını kurumlarından basılı evrak olarak temin etmesi gerekiyordu. Yeni sistemle birlikte bu süreç tamamen dijital ortama taşındı.

İçişleri Bakanlığı Duyurdu! Yeşil ve Gri Pasaportta Kritik Değişiklik - Resim : 1

DOĞRUDAN SİSTEM'E GÖNDERİLECEK

Artık hak sahibi personel adına hazırlanan belgeler, ilgili kurumlar tarafından elektronik imza ve dijital onayla doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) gönderilebilecek.

İçişleri Bakanlığı Duyurdu! Yeşil ve Gri Pasaportta Kritik Değişiklik - Resim : 2

BAŞVURU SÜRECİ HIZLANACAK

Böylece nüfus müdürlüklerine iletilen başvuru belgeleri sistem üzerinden anlık olarak doğrulanabilecek. Yeni uygulamanın, eksik ya da hatalı evrak nedeniyle yaşanan gecikmeleri azaltmasının yanı sıra başvuru sürecini daha hızlı ve pratik hale getirmesi hedefleniyor.

Bakanlık Yeni Sistemi Duyurdu: Yeşil Pasaport Almak Artık Çok Daha KolayBakanlık Yeni Sistemi Duyurdu: Yeşil Pasaport Almak Artık Çok Daha KolayGündem

Kaynak: Gazete Oksijen

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