İçişleri Bakanlığı Duyurdu! Yeşil ve Gri Pasaportta Kritik Değişiklik

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İçişleri Bakanlığı, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvurularında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni uygulamayla birlikte fiziki mühür ve ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, daha önce yeşil ve gri pasaport hakkı bulunan personelin, başvuru için gerekli talep formlarını kurumlarından basılı evrak olarak temin etmesi gerekiyordu. Yeni sistemle birlikte bu süreç tamamen dijital ortama taşındı.

DOĞRUDAN SİSTEM'E GÖNDERİLECEK

Artık hak sahibi personel adına hazırlanan belgeler, ilgili kurumlar tarafından elektronik imza ve dijital onayla doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) gönderilebilecek.

BAŞVURU SÜRECİ HIZLANACAK

Böylece nüfus müdürlüklerine iletilen başvuru belgeleri sistem üzerinden anlık olarak doğrulanabilecek. Yeni uygulamanın, eksik ya da hatalı evrak nedeniyle yaşanan gecikmeleri azaltmasının yanı sıra başvuru sürecini daha hızlı ve pratik hale getirmesi hedefleniyor.

Kaynak: Gazete Oksijen