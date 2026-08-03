Mehmet Uçum'dan Gündem Yaratan Açıklama, Erdoğan'ın Üçüncü Adaylığı İçin Tarih Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök’e yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçum, Özkök’ü "elitist faşist" olarak nitelendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığının TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla mümkün olacağını savundu ve 16 Nisan 2028 tarihine işaret etti.

Uçum, Özkök’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya’daki Franco diktatörlüğü arasında benzetme yaptığı açıklamalarına tepki gösterdi. Paylaşımında Uçum şu ifadeleri yer verdi:

Nerede olursa olsun elitist faşistler demokrat olamaz. Dertleri demokrasiyi savunmak değil kendilerine avantajlı pozisyon sağlamak için demokrasiyi kullanmaktır... Bu elitist faşistler aynı zamanda batıcılıkla zihinleri asimle edilmiş, batı fetişisti hatta zihnen batıcılığın kölesi olan tiplerdir. Dolayısıyla batının örtük ama giderek açığa çıkan polis devletlerini demokrasi diye yere göğe sığdıramazlar. Gösteriş düşkünü oldukları için batıdaki parıltılı demokrasi makyajlarına hayran olurlar. Dökülmeye başlamış o makyajın altındaki çirkinliği (İslam ve yabancı düşmanlığını, ırkçılığı, sosyal devletin yok olmaya gittiğini, geleneksel aileyi ve insan doğasını tehdit eden saldırıları…) görmezler, görmezden gelirler. Şimdi bunlardan biri İspanya diktatörü Franko’nun döneminin sona ermesinden bahisle Cumhurbaşkanı Erdoğan için mesaj vermeye kalkıyor. Her konuda yavan bilgi çöpüyle, taklite dayalı batıcı şekilcilikle kendilerini güya entelektüel zanneden bu tipler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin özelliklerini, demokratlığını ve hukuka bağlığını asla anlayabilecek bir çapa sahip değildir. Bunlar yabancı eğlence platformlarındaki ideolojik manipülasyona dayanan kimi siyasi dizileri ve filmleri en büyük siyasi öğreti (!) ve devlet tecrübesi (!) olarak gören sığ tiplerdir.

2028 SEÇİMLERİNE İŞARET ETTİ

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Uçum, Erdoğan’ın üçüncü ve son kez aday olmasının önünün Anayasa’daki düzenleme kapsamında TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla açılacağını ifade etti.

TARİH VERDİ

Uçum, "Gözüken o ki Anayasal bir imkan olan üçüncü kez yani son kez cumhurbaşkanlığı adaylığının yolu TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla açılacaktır. Eminim ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2028 Nisan ayında, muhtemelen 16 Nisan’da yapılacağı tahmin edilen genel seçimlerde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilecektir" ifadelerini kullandı.

ÖZKÖK NE DEMİŞTİ?

Hürriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, gazeteci Bahar Feyzan’ın programında yaptığı açıklamada, İspanya’da Franco döneminin sona erişine tanıklık ettiğini anlatarak, benzer siyasi süreçlerin kalıcı olmadığını söylemişti.

Özkök, şu şekilde devam etmişti:

"Şimdi böyle bir durum olduğu zaman herkes sadece bugüne değil... Neticede Cumhurbaşkanımız da 72 yaşında. Şimdi 72 yaş, daha gider ama neticede yaşlar bir gün bitiyor. Yani ben yaşıyorum bunu, bitiyor yaşlar. Şimdi o nedenle biraz herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Yani ben şunu düşünüyorum: Türkiye'de şu anda adalet daha iyi çalışsa, insan hakları, liyakat daha iyi çalışsa, medya özgürlükleri daha iyi olsa emin ol Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilme şansı çok daha büyük olurdu."

SORUŞTURMA SONRASI AÇIKLAMA

Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından açıklama yapan Özkök, "Bayreuth Wagner Müzik Festivali'ndeyim. Salı akşamı da zaten biletim var, döneceğim. Programın tamamını izleyenler, aksine beni Cumhurbaşkanı'nı övdüm diye eleştirdi" diye kaydetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi