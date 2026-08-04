YENİ Parti’de Özgür Özel’den Tarihi Değişim Çıkışı: Delege Sistemi Kalkıyor, Genel Başkanı Üyeler Seçecek

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş sürecinin ardından bugün TBMM çatısı altında gerçekleştirilen ilk açık grup toplantısında eski nesil örgütlenme modellerini kökten değiştirecek tarihi parti ilkelerini kamuoyuna duyurdu. Konuşmasında delege sisteminin fiilen sonlandırılacağını ve genel başkanın doğrudan üyeler tarafından seçileceğini belirten Özel, 5 günde halktan 240 milyon lira bağış toplandığını açıklayarak CHP'de kalan tüm sosyal demokratlara ilk kez resmi istifa ve katılım çağrısı yaptı.

'DELEGE SİSTEMİ KALKIYOR, GENEL BAŞKANI ÜYELER SEÇECEK'

Siyaset sahnesine "yeni nesil örgütlenme" vaadiyle çıktıklarını ifade eden Genel Başkan Özgür Özel, mahalle, ilçe ve il meclislerine dayalı taban odaklı bir model kurduklarını açıkladı. Klasik delege sistemini terk ettiklerini belirten Özel, "Artık delegelik, Siyasi Partiler Kanunu'nun gereğini yerine getirmek için sadece teknik bir unsur olarak kalacak. Yeni Parti'mizde her bir üye genel başkanı doğrudan seçecek" dedi.

Siyasetin bir meslek gibi yıllarca aynı isimler tarafından işgal edilmesine son vereceklerini vurgulayan Özel, tüm yönetici makamları için kesin olarak 3 dönem sınırı getirdiklerini; kendisinin de gireceği ilk seçimde partiyi iktidar yapamaması halinde ertesi gün kurultayı toplayarak aday olmayacağını taahhüt etti.

'CHP'DE İSTİFALAR 700 BİNİ AŞTI'

Konuşmasında, istinaf mahkemesinin kurultay kararına yönelik "mutlak butlan" hükmünün ardından CHP'de yaşanan istifalara dikkat çeken Özel, bugüne kadar resmi bir çağrı yapmamalarına rağmen CHP'den istifa eden üye sayısının 700 bini geçtiğini aktardı.

Eski partisinin yönetim kadrosunu sert sözlerle eleştiren YENİ Parti lideri, "Şimdi artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur duyduğum tüm arkadaşlarıma sesleniyorum: Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun. Yeni Parti'mize buyurun" dedi.

5 GÜNDE 240 MİLYON TL BAĞIŞ

Partinin kurumsal yapısının ve isminin doğrudan doğruya milletin talebiyle 'yeni' olarak şekillendiğini dile getiren Özgür Özel, finansal kaynakların da tamamen şeffaf ve halka dayalı yürütüldüğünü söyledi. İlan edilen resmi IBAN numaraları üzerinden imece usulü bir bütçe oluşturduklarını belirten Özel, "Sadece 5 gün içinde toplam 240 milyon lira bağış toplandı. Harcadığımız her bir kuruşu bağışçılarımızla ve kamu otoriteleriyle şeffaf şekilde paylaşacağız" diyerek destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi