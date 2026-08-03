İtirafı Gündem Olmuştu: Bennu Gerede'ye 'Müstehcenlik' Soruşturması

Bir YouTube yayınında 'portatif vibratör' kolyesi taşıdığını belirterek kullanımına dair detaylar veren Bennu Gerede'nin sözleri yargıya taşındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma açtı.

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İtirafı Gündem Olmuştu: Bennu Gerede'ye 'Müstehcenlik' Soruşturması
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında katıldığı bir YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen 'müstehcenlik' suçu kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın, Gerede'nin programda boynunda taşıdığı ve 'portatif vibratör' olarak tanımladığı kolyeye ilişkin ifadelerinin ardından başlatıldığı belirtildi.

İtirafı Gündem Olmuştu: Bennu Gerede'ye 'Müstehcenlik' Soruşturması - Resim : 1

NE DEMİŞTİ?

Özel hayatı, ilişkiler ve cinselliğe ilişkin açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen eski Survivor yarışmacısı Gerede, söz konusu programda taşıdığı kolyeye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Gerede, kolyeyi yetişkinlere yönelik bir ürün olarak tanımlayarak, "Libidom yükseldiğinde elimin altında olmasını seviyorum. Tuvalette ya da araba kullanırken bile rahatlıkla kullanabiliyorum" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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