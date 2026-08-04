Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Hakkında Flaş Gelişme: Esrar Testi Pozitif Çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun alınan kan, idrar ve saç örneklerinin analizi tamamlandı. Gelen ilk laboratuvar sonuçlarına göre, Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 2014 yılında esrar kullandığını kabul eden Beşikçioğlu, "Pişmanım, bir daha kullanmayacağım" şeklinde ifade vermişti.

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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Hakkında Flaş Gelişme: Esrar Testi Pozitif Çıktı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü idari ve adli soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında bugün adli tıp birimlerinden gelen resmi analiz raporu doğrultusunda esrar testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Hakkındaki ihbarlar ve iddialar üzerine savcılık talimatıyla adli tıp kurumuna sevk edilerek kan, idrar ve saç kökü örnekleri alınan Beşikçioğlu’nun laboratuvar incelemelerinde uyuşturucu madde izine rastlandığı kayıtlara geçti.

2014 YILINDAKİ İFADESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ortaya çıkan pozitif test sonuçlarının ardından, Erdal Beşikçioğlu’nun geçmiş yıllarda adli mercilere vermiş olduğu beyanlar da yeniden soruşturma dosyasına dahil edildi.

Beşikçioğlu'nun, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği ve o dönem, "Esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kesinlikle kullanmayacağım" şeklinde taahhütte bulunduğu öğrenildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilen Erdal Beşikçioğlu, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından idari bir tedbir olarak geçici süreyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Kaynak: AA-İHA

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