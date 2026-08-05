Milyonlarca Lise Adayını İlgilendiriyor, LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2026 LGS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Tercih yapan öğrenciler yerleştikleri liseleri e-Okul ve MEB üzerinden öğrenebilirken, boş kontenjanlar da yayımlandı. Yerleşemeyen adaylar için ise nakil takvimi bugün itibarıyla başlıyor.

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Milyonlarca Lise Adayını İlgilendiriyor, LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
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2026 LGS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapan yüz binlerce öğrenci, hayalini kurduğu liseye yerleşip yerleşmediğini öğrenmek için sonuç ekranına akın etti. Sonuçlarla birlikte boş kontenjanlar da ilan edilirken, nakil sürecine ilişkin takvim de netleşti.

ERİŞİME AÇILDI

Milyonlarca Lise Adayını İlgilendiriyor, LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Resim : 1

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2026 LGS yerleştirme takvimi doğrultusunda tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler, yerleştirme bilgilerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile MEB'in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabiliyor. Tercih işlemlerini 27 Temmuz'a kadar tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte yerleştirildikleri okulları öğrenmeye başladı. Aynı zamanda merkezi yerleştirme sonrasında oluşan boş kontenjanlar da erişime açıldı.

Milyonlarca Lise Adayını İlgilendiriyor, LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Resim : 2

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN İKİNCİ ŞANS

Yerleştirmeden istediği sonucu alamayan öğrenciler için nakil süreci de başlıyor. Birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Bu aşamanın sonuçları ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapılabilecek. Komisyonlar, yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Öte yandan pansiyonlu okulları tercih edecek öğrenciler için yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de açıklanacak ve kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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