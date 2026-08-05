Belediye Başkan Yardımcısının Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Yardımcısı ve FADO adlı mekanın işletmecisi Mutlu Kerimoğlu’nun “kokain” testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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Belediye Başkan Yardımcısının Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Temmuz'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Operasyon kapsamında, aralarında Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYONDA BAŞKAN DAHİL 40 TUTUKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40’ı tutuklandı, 14 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Hastanede tedavi gören 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

BAŞKAN YARDIMCISI MUTLU KERİMOĞLU'NUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında yapılan ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun 'kokain' testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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