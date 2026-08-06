Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli Partisinden İstifa Etti, Kırklareli'nde CHP'li Belediye Kalmadı

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Gerenli'nin istifasıyla birlikte Kırklareli'nde CHP'li belediye başkanı kalmadı.

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Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli Partisinden İstifa Etti, Kırklareli'nde CHP'li Belediye Kalmadı
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Özgür Özel başkanlığında 91 milletvekilinin YENİ Parti'yi kurmasıyla, Kırklareli'nde 9 belediye başkanı CHP'den istifa etmişti.

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

CHP'de kalan son belediye başkanı olan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.

Gerenli şunları yazdı:

"Mutlak butlan süreciyle başlayan ve son olarak Kırklareli İl Örgütüne yapılan atamalar ile devam eden bu gelişmeler; ilkelerim, değer yargılarım ve siyasi ahlak anlayışımla bağdaşmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum. Lüleburgaz halkına ilk göreve geldiğimde söz verdiğim gibi; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, sosyal demokrasinin evrensel değerlerine bağlı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim."

Gerenli'nin istifasıyla birlikte Kırklareli'nde CHP'li belediye başkan kalmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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CHP YENİ Parti Kırklareli Lüleburgaz
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