YENİ Partili İl Başkanı Gözaltına Alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer’in tutuklandığı ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında, Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de bugün gözaltına alındı.

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YENİ Partili İl Başkanı Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran’da Manisa’da operasyon düzenlendi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda; Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan’ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çeşitli dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

3 TUTUKLAMA

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Özkan Yalım’ın, Denizli’de Demirhan Gözaçan’a 1 milyon TL teslim ettiğini beyan ettiği, Gözaçan’ın ise ‘çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma’ ve ‘rüşvet’ suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi. Gözaçan, bu dosya kapsamında da tutuklanırken, Anıl Demir ile Cem Yüzer de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YENİ PARTİ İL BAŞKANINA GÖZALTI

Soruşturma dosyasının yetki kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmesinin ardından yürütülen soruşturmada YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de bugün gözaltına alındı. Özalper’in işlemlerinin ardından Ankara’ya götürüleceği ve ifadesinin burada alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA-ANKA

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