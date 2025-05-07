Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun GBT'si Silindi mi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun "GBT'sinin silindiği" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun GBT'si Silindi mi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun GBT'sinin silindiği iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddialara ilişkin bir açıklama paylaştı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Özgür Özel’e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T.’nin GBT'si silinmiş' şeklindeki iddialar doğru değildir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T.'nin 16 Aralık 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu haberlerde geçen, bu ihbarın ardından emniyet güçlerince şahsın GBT sorgusunun yapıldığı ve 'olumsuz bir duruma rastlanmadığı' şeklindeki iddialar dezenformasyondur.

Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun GBT'si Silindi mi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Açıklama - Resim : 1

Haber içeriğinde paylaşılan tutanağın emniyet birimlerine değil, İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik şirketine ait olduğu tespit edilmiştir. S.T. isimli şahsın 2024'teki ihbarının ardından yapılan GBT incelemesinde aranan şahıs olmadığı, ‘Kasten Öldürme’ suçundan kaydı bulunduğu, Terörle Mücadele Dairesi (TEM) arşivinde kaydının olmadığı tespit edilmiş ve tutanak zaptına GBT bilgileri işlenmiştir. İddia edilenin aksine herhangi bir şekilde şahsın GBT’sinin silinmesi söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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