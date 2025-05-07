Yıllara Meydan Okuyan Araçlar! İkinci El Piyasasının En Sağlamları: En güvenilir 25 model!

Sıfır otomobil piyasasında hızla artan fiyatlar, tüketiciyi ikinci el piyasasına yönlendirdi. Rekor kıran ikinci el piyasasında durgunluk yaşansa da vatandaşlar sağlam otomobillerin peşine düştü. Consumer Reports'un 125 bin araçla yaptığı analize göre, en az sorun çıkartan otomobillerin listesi paylaşıldı. İşte tam liste...

150 BİN ARAÇ ARAŞTIRILDI

Türkiye'de günden güne artan otomobil fiyatları tüketicinin dikkatinden kaçmıyor. İkinci el piyasasındaki hızlı yükseliş otomobil sanayilerine de yansıyor. Ekonomik zorluklarda masraftan kaçınmak isteyen vatandaş sağlam otomobilleri tercih etmeye başladı. Cansumer Reports tarafından hazırlanan listede ise milyonların aradığı cevap yatıyor. Kullanıcı deneyimlerine göre, 2015 - 2020 tarihleri arasındaki en güvenilir ikinci el modelleri listeledi. Son 12 ayda yer alan araç sorunlarına göre düzenlenen listede 150 bin araç verisi yer aldı.

JAPON OTOMOBİLLER ZİRVEDE

Dev araştırma sonucunda diğer birçok konuda olduğu gibii Japon üreticileri listenin başında yerini aldı. Listenin ilk 5 sırasının tamamında Japon otomobil markaları yer alırken, Lexus birincilik koltuğuna oturdu. Lexus'un hemen arkasından ise Toyota ve Mazda otomobil markaları yer aldı.

Toyota ve Lexus gibi markaların özellikle teknolojik yenilik yerine sistematik gelişmelere odaklanması dikkat çekiyor. Bu uygulama sayesinde otomobiller daha uzun ömürlü hale gelebiliyor. Ülkemizde de yoğun bir şekilde kullanılan Toyota ve Lexus, yıllara meydan okuyan modelleriyle biliniyor.

YILLARA MEYDAN OKUYAN MODELLER

Kaynak: Haber Merkezi