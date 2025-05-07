Türkiye 900 Yıllık Kayıp Eserin Peşinde! Dünyaca Ünlü Müzede ‘İslam Tarihi’ Işığı

İbnü'l-Ezrak el-Fariki tarafından 1100'lü yıllarda yazılan 'Tarihu Meyyafarikin ve Amid' isimli kitabının orijinali Londra'daki British Museum'da muhafaza ediliyor. İslam tarihi için büyük önem taşıyan eserin geri iade edilmesi için Mardin Medreselerini Koruma ve Yaşatma Derneği, bir adım attı. Dernek, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne iade talebinde bulundu.

'SÜRECİ BAŞLATTIK'

Dernek Başkanı İbrahim Yüksel, süreci şöyle anlattı: İbnü'l-Ezrak el-Fariki, Hüsamiye Medresesi'nin inşasında ve bu medresede medeniyetimizin ilk kütüphanesi ile ilk Artuklu Resmi Devlet Şehitliği'nin kurulmasında etkin rol aldı. Bu dönemde yazdığı muhteşem bir tarih kitabı var. 3 ciltlik tarih kitabının 1 cildi British Museum'da bulunuyor. Mardin Valiliği nezdinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müz üzerinden girişimde bulunarak kitabın iade sürecini başlattık.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK EL YAZMALI ESERLERİ'

Mardin’e başka eserlerin gelmesi için de müracaat yapacaklarını belirten Yüksel şunları söyledi: Selahaddin Eyyubi'nin Mısır'a götürerek yeni bir medeniyet kurduğu süreçte Mardin medreseleri ürünü 1,5 milyon kitap götürmüştü. Bu kitaplar, Mardin'e geldiği zaman dünyanın en önemli ve en büyük el yazmalı eserler kütüphanesi kurulma süreci de başlamış olacaktır.

ESERİN KONUSU NE?

İngiltere’den iadesi istenen eserde Artuklular döneminde yaşayan İbnü'l-Ezrak el-Fariki'nin Irak, Suriye ve Doğu Anadolu'nun çeşitli şehirlerine yaptığı gezileri, tanıştığı halife, sultan ve vezir gibi önemli kişileri, gördüğü tarihi binaları ve şahit olduğu olayları ayrıntılı biçimde anlattığı belirtildi.

Kaynak: İHA