Kırmızı Bültenle Aranan 2 Suçlu Daha Türkiye'ye İade Edildi: Dosyaları Kalabalık!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki suçlunun daha Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Gürcistan'da yakalanan M.S. ve H.A. adlı şahısların, Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye'ye getirildiği açıklandı. Bakan Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde toplam 333 suçlunun iadesi sağlandı" ifadelerini kullandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yakalanan şahıslardan M.S.'nin "silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan, H.A.'nın ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kırmızı bültenle arandığı belirtildi. Her iki ismin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, mevcut kabine döneminde toplam 333 kırmızı bültenli şahsın yurtdışında yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Bu kişilerin 16'sı terör suçlarından, 80'i organize suç örgütü üyeliğinden, 68'i uyuşturucu ticaretinden,

169'u ise çeşitli suçlardan arandığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi