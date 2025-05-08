Tuzla'da Marinada Korkutan Yangın: Dört Tekne Kül Oldu

İstanbul'un Tuzla ilçesinde sabaha karşı marinada çıkan yangın herkesi uykusundan kaldırdı. Saat 04.30 sularında Cami Mahallesi'nde marinaya bağlı bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki üç tekneye daha sıçradı. Alevlere ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan gelirken, yangın büyüyerek denizi kızıla çevirdi.

TEKNELER AÇIĞA ÇEKİLDİ

Yangını fark eden vatandaşlar, alevlerin marina geneline yayılmasını önlemek için büyük çaba gösterdi. Yangının sıçramadığı tekneleri kıyıdan uzaklaştırmaya çalışan vatandaşlar, yanmakta olan teknelere ise su tutarak müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

Alevlerin hızla yayılmasıyla tekneler alev topuna dönerken, söndürme çalışmaları hem denizden hem de karadan yürütüldü. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti botları, yanan teknelere denizden müdahale ederken, karadan da itfaiye ekipleri kıyıya çekilen teknelerde soğutma çalışması yaptı. Yangın kontrol altına alınırken, dört tekne tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerinde başlatılan teknik inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA