Arnavutköy’de Fabrika Bahçesinde Korkutan Yangın

Arnavutköy’de saat 17.00 sıralarında Boğazköy Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki bir fabrikanın bahçesinde yer alan plastik ürünler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

YARALI VEYA CAN KAYBI YOK

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Kaynak: İHA