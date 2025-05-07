Arnavutköy’de Fabrika Bahçesinde Korkutan Yangın

Arnavutköy’de bulunan bir fabrikanın bahçesinde plastik kasa ve malzemeler arasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Arnavutköy’de Fabrika Bahçesinde Korkutan Yangın

Arnavutköy’de saat 17.00 sıralarında Boğazköy Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki bir fabrikanın bahçesinde yer alan plastik ürünler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

YARALI VEYA CAN KAYBI YOK

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Kaynak: İHA

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