Bursa'da Feci Kaza: Üç Kişi Hayatını Kaybetti, Alkollü Sürücü Çalıların Arasında Saklanırken Yakalandı

Bursa'da bir otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada, aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi. Kazaya neden olduğu değerlendirilen cipin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Yarım saatlik arama sonucunda çalıların arasında saklanırken yakalandı. Sürücünün 1.40 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 01.10 sularında İznik-Orhangazi yolu üzerinde meydana geldi. Ferhat Hoş (33) yönetimindeki 06 EMB 514 plakalı Mercedes otomobil, karşı yönden gelen ve Y.S. (47) tarafından kullanılan 16 BAP 990 plakalı cip ile şiddetli şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, cip yol kenarındaki zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

Lüks otomobilin içinde bulunan sürücü Ferhat Hoş, kardeşi olduğu öğrenilen Mesut Hoş (27) ve enişteleri Gürsel Hoş (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan üç kişinin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin bir saat süren yoğun çalışmasıyla çıkarılabildi.

PROMİL 1.40 ÇIKTI!

Kazanın ardından cip sürücüsü Y.S.'nin araçta olmadığı anlaşıldı. Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçtığı değerlendirilen sürücü için çevrede arama başlattı. Yaklaşık yarım saat süren aramanın ardından Y.S., kaza yerine yakın bir bölgede, çalıların arasında saklanırken bulundu. Vücudunda hafif yaralar bulunan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde Y.S.'nin 1.40 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Orhangazi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri kapsamlı bir çalışma yürüttü. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi, otopsi için Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aynı aileden üç canın yitip gittiği bu feci kazayla ilgili soruşturma ise derinleştirilerek sürdürülüyor.

Kaynak: İHA