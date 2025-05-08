Sivas'ta İki Kardeş Boğazları Kesilerek Öldürülmüştü: 25 Saat Dakika Dakika İncelendi, Katil Ankara'da Yakalandı

Sivas'ta iki kardeşin vahşice öldürüldüğü olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, cinayet şüphelisi Ankara'da yakalandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı takibi ve güvenlik kameralarından elde edilen 25 saatlik görüntülerin incelenmesi sonucu, 34 yaşındaki Hüseyin Sönmez gözaltına alındı.

Korkunç olay, geçtiğimiz gece yarısı Kılavuz Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki milli sporcu Melisa Şimşek, anneleri tarafından evlerinde boğazları kesilmiş halde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde, Melisa'nın ellerinin cinayet öncesi bağlandığı tespit edildi.

PALA VE BIÇAKLA YAKALANDI

Şüpheli Sönmez, Ankara'da yakalanmasının ardından gece saatlerinde Sivas'a getirildi. Burada ilk olarak Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrol sırasında zanlının elinde kesik izleri olduğu belirlendi.

Olayda kullanıldığı düşünülen pala ve bıçak da emniyet birimlerince ele geçirildi. Bu gelişmeler ışığında, soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA