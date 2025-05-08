Meteoroloji Uyardı: Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisini gösterirken; birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gökyüzü griye dönerken, Güney Ege ve Batı Akdeniz'i ise toz taşınımı bekliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam eden sıcaklıklar, yer yer etkili rüzgarlarla birleşerek çeşitli olumsuzluklara davetiye çıkarabilir.

YAĞMUR GELİYOR, TOZ TAKİPTE

Toroslar'dan Karadeniz'in içlerine, Doğu Anadolu'dan İç Anadolu'nun yüksek kesimlerine kadar geniş bir alanda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışlar, özellikle Kırklareli, Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Siirt ve Antalya'nın iç bölgelerinde kendini gösterecek. Uzmanlar, yağış anlarında ani su baskını ve yıldırıma karşı vatandaşları uyarıyor.

Bununla birlikte Güney Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen toz taşınımı, görüş mesafesini düşürüp hava kalitesini azaltabilir. Özellikle astım ve solunum rahatsızlığı olanların bu bölgelerde dikkatli olması öneriliyor.

RÜZGAR SERT ESİYOR

Güney ve İç Ege'de rüzgar, güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 40-60 km/saat hızına ulaşması beklenen rüzgarlar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı da yapıldı.

SICAKLIKLAR

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar, nemle birleşerek bunaltıcı bir hava yaratıyor.

Vatandaşlar, hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağrılırken; özellikle seyahat edeceklerin hava raporlarını yakından takip etmesi öneriliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Kırklareli'nde yerel yağışlar bekleniyor, İstanbul'da gökyüzü zamanla açılıyor.

Ege: Güney Ege'de toz etkisi hissedilecek. Manisa 33°C, İzmir 31°C.

Akdeniz: Toroslar ve Antalya'nın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak uyarısı var.

İç Anadolu: Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yağmur etkili olacak.

Karadeniz: Doğu Karadeniz'de sağanaklar etkili, Trabzon 21°C.

Doğu Anadolu: Erzurum, Van ve Malatya civarında yerel yağış görülecek.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır ve Siirt'te öğle saatlerinde sağanak geçişleri bekleniyor.



Kaynak: Haber Merkezi