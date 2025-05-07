Bakan Yerlikaya Açıkladı: İstanbul'da Uyuşturucuya Büyük Darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretiyle bağlantılı çok sayıda malzeme ve şüpheli ele geçirildi.

Yerlikaya, operasyonda yaklaşık 15 ton bonzai üretimine yetecek 144 kilogram uyuşturucu ham madde ile birlikte, 8 milyon 401 bin adet uyuşturucu hap, 120,5 kilogram metamfetamin ve 370 litre kimyasal katkı maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Ayrıca uyuşturucu hap üretiminde kullanılmak üzere 1 milyon 600 bin adet boş ilaç kapsülü, 130 bin adet boş ilaç kutusu, 215 kilogram katkı maddesi, 2 hap basma makinesi ve 2 hassas terazi de ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 16 "zehir taciri" gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi