Gıdada Yeni Dönem Başlıyor: Karekod Artık Zorunlu Olacak, Herkes Görecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin gıda güvenliği konusundaki bilinç ve denetim gücünü artıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, artık gıda satış noktaları ve toplu tüketim yerleri, gıda işletmesi karekodunu herkesin kolayca görebileceği bir alanda bulundurmak zorunda olacak.

Bu karekod sayesinde vatandaşlar, işletmenin kayıt ve onay bilgilerine hızlıca ulaşabilecek, böylece alışveriş yaptığı yerin gıda güvenliği konusundaki durumunu anında sorgulayabilecek.

Bakanlık, uygulamaya dair tüm detayları resmi internet sitesi üzerinden açıklayacak. İşletmelere bu yeni düzenlemeye uyum sağlamaları için usul ve esasların yayımlanmasının ardından 60 günlük bir süre tanınacak.

Bu adım, hem denetimlerin şeffaflığını artırmayı hem de tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapmasını sağlamayı hedefliyor. Karekodu okutan, içi rahat alışveriş yapabilecek.

Kaynak: AA