LPG'li Aracı Olan Milyonları İlgilendiriyor! Son Tarih Verildi, Artık Zorunlu

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile LPG tüplerinde kimliklendirme ve karekod uygulaması zorunlu hale getirildi. Bu değişiklik, LPG tüplerinin güvenliğini artırmayı ve izlenebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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LPG'li Aracı Olan Milyonları İlgilendiriyor! Son Tarih Verildi, Artık Zorunlu - Resim: 1

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada daha etkin şekilde takip edilmesi için getirilen yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle, LPG tüplerinin kimliklendirilmesi ve karekod etiketi taşıması gerektiği belirtildi.

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LPG'li Aracı Olan Milyonları İlgilendiriyor! Son Tarih Verildi, Artık Zorunlu - Resim: 2

RESMEN YASAKLANACAK

Yeni düzenleme kapsamında, 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirilmemiş veya karekod etiketi bulunmayan LPG tüplerinin dolumu ve satışı yasaklanacak. Bu tarihten itibaren LPG tüplerinde takip sistemi kurulması zorunlu olacak.

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LPG'li Aracı Olan Milyonları İlgilendiriyor! Son Tarih Verildi, Artık Zorunlu - Resim: 3

Ayrıca, 31 Aralık 2025’ten sonra kimliklendirilmemiş veya karekod etiketi taşımayan tüpler, dolum tesislerinde bulundurulamayacak ve bunların dolumu ya da satışı yapılmayacak.

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LPG'li Aracı Olan Milyonları İlgilendiriyor! Son Tarih Verildi, Artık Zorunlu - Resim: 4

KARAR HAYATA GEÇİRİLDİ

LPG tüplerinin piyasada izlenebilirliğini artırmayı hedefleyen bu düzenleme, 15 Ekim 2016’da yayımlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ"de yapılan değişiklikle hayata geçirildi. Düzenleme, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve EPDK tarafından ortaklaşa yürütülecek.

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LPG'li Aracı Olan Milyonları İlgilendiriyor! Son Tarih Verildi, Artık Zorunlu - Resim: 5

Bu yeni düzenlemenin amacı, LPG tüplerinin izlenebilirliğini sağlayarak güvenlik önlemlerini artırmak ve kayıt dışı faaliyetlerle mücadele etmek olarak belirlendi.

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