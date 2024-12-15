LPG'li Aracı Olan Milyonları İlgilendiriyor! Son Tarih Verildi, Artık Zorunlu
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile LPG tüplerinde kimliklendirme ve karekod uygulaması zorunlu hale getirildi. Bu değişiklik, LPG tüplerinin güvenliğini artırmayı ve izlenebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada daha etkin şekilde takip edilmesi için getirilen yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle, LPG tüplerinin kimliklendirilmesi ve karekod etiketi taşıması gerektiği belirtildi.
RESMEN YASAKLANACAK
Yeni düzenleme kapsamında, 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirilmemiş veya karekod etiketi bulunmayan LPG tüplerinin dolumu ve satışı yasaklanacak. Bu tarihten itibaren LPG tüplerinde takip sistemi kurulması zorunlu olacak.
Ayrıca, 31 Aralık 2025’ten sonra kimliklendirilmemiş veya karekod etiketi taşımayan tüpler, dolum tesislerinde bulundurulamayacak ve bunların dolumu ya da satışı yapılmayacak.
KARAR HAYATA GEÇİRİLDİ
LPG tüplerinin piyasada izlenebilirliğini artırmayı hedefleyen bu düzenleme, 15 Ekim 2016’da yayımlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ"de yapılan değişiklikle hayata geçirildi. Düzenleme, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve EPDK tarafından ortaklaşa yürütülecek.
Bu yeni düzenlemenin amacı, LPG tüplerinin izlenebilirliğini sağlayarak güvenlik önlemlerini artırmak ve kayıt dışı faaliyetlerle mücadele etmek olarak belirlendi.