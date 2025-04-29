Ebru Yaşar’a İki Ödül Daha! Herkesin Beklediği Müjdeyi İlk Kez Açıkladı

Şarkılarıyla binlerce kişinin kulaklarının pasını silen usta sanatçı Ebru Yaşar, ödüllerine bir yenisi daha ekledi. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla 'Yılın Kadın Sanatçısı' ödülünü aldı.

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Ebru Yaşar’a İki Ödül Daha! Herkesin Beklediği Müjdeyi İlk Kez Açıkladı

Kısa süre önce İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri tarafından "Yılın Kadın Şarkıcısı" ödülüne layık görülen ünlü sanatçı Ebru Yaşar bir ödül daha aldı. Yaşar bu kez de Maltepe Üniversitesi öğrencileri tarafından ‘Yılın Kadın Sanatçısı’ seçildi.

Ebru Yaşar’a İki Ödül Daha! Herkesin Beklediği Müjdeyi İlk Kez Açıkladı - Resim : 1

YENİ ŞARKI MÜJDE VERDİ

Yaşar aynı zamanda 2024 yılında şarkıcı Siyam ile seslendirdiği ‘Yoksun’ şarkısıyla da ‘En İyi Düet’ ödülünün sahibi oldu. İki ödüle birden layık görülen Ebru Yaşar, yaz ayları içinde yeni şarkı sinyali verdi. Yaşar ‘Yazı iki yeni şarkıyla renklendirmek istedik. Biri düet olacak diğeri ise benim solo şarkım olacak’ dedi.

Ebru Yaşar’a İki Ödül Daha! Herkesin Beklediği Müjdeyi İlk Kez Açıkladı - Resim : 2

Kendisini ödüle layık gören öğrencilere tek tek teşekkür eden ünlü sanatçı ‘Öğrencilik yıllarının kıymetini bilin. Hepinizi çok seviyorum’ diye konuştu.

Ebru Yaşar’a İki Ödül Daha! Herkesin Beklediği Müjdeyi İlk Kez Açıkladı - Resim : 3

ALTIN KELEBEK ALMIŞTI

Ebru Yaşar, Mart ayında da İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen 17. İletişim Ödülleri törenlerinde, “Yılın Kadın Şarkıcısı" ödülüne layık görülmüştü. Yaşar kısa süre önce ise 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı’ ödülünün sahibi olmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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