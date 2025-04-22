Ebru Yaşar'dan Sahnede Büyük Sürpriz! O İsmi Sahneye Çağırıp Düet Yaptı

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, geçen akşam Yeni Gazino'daki konserinde dinleyenlerine bir de sürpriz yaptı. Kendisini dinlemeye gelen Siyam'ı sahneye davet eden Ebru Yaşar, bir de düet yaptı.

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Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, geçen gün Yeni Gazino’da sahne aldı. Dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan Ebru Yaşar, bir de sürpriz yaptı. Yaşar, kendisini izlemeye gelen Siyam’ı sahneye davet ederek düet yaptı.

Ebru Yaşar'dan Sahnede Büyük Sürpriz! O İsmi Sahneye Çağırıp Düet Yaptı - Resim : 1

Sahne performansıyla dinleyenlerin kulaklarının pasını silen Ebru Yaşar, geçen günlerde Yeni Gazino’da sahne aldı. Repertuarı ve şıklığı ile izleyicilerin akıllarına kazınan Ebru Yaşar, yine en sevilen şarkılarını söyledi.

Ebru Yaşar'dan Sahnede Büyük Sürpriz! O İsmi Sahneye Çağırıp Düet Yaptı - Resim : 2

Siyah elbisesiyle büyüleyen Ebru Yaşar, ‘Kafamın İçi’, ‘Ben Bilmem’, ‘Kehribar’ gibi şarkılarıyla dinleyenleri duygudan duyguya soktu. Ebru Yaşar’ı dinlemeye gelenler arasında ünlü sanatçı Siyam da vardı.

Ebru Yaşar, Siyam’ı sahneye çağırırken bir de düet yaptı. Başarılı ikili 2024 yılında rekor üstüne rekor kıran ‘Yoksun’ şarkısını söyledi.

Kaynak: TV100

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