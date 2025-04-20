4 Katlı, 25 Odalı... Tunceli'deki Sırlarla Dolu 'İn Delikleri' İçin Harekete Geçiliyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde saklı cennet olarak bilinen Tağar Çayı Vadisi'nin yukarıya doğru uzanan kısımda sarp kayalara konut amaçlı oyulmuş arkeolojik ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan 'Derviş hücreleri' ve 'İn delikleri' olarak ifade edilen kaya odalar, her mevsim görenleri kendine hayran bırakıyor.

4 KATLI, 25 ODALI...

Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen ‘İn delikleri’, 4 kat halinde 25 odadan ve bu odaları aydınlatan büyük pencereler ile uzun koridorlardan oluşuyor. Su gereksinimini karşılamak üzere kayaların arasından sızan yağmur sularını biriktirmeye yarayan, doğal ya da özel olarak yapılmış yer altı su depoları 2 kısımdan oluşuyor.

EN ÜST KATINDA BEY ODASI VAR

Birinci kısmına dışarıdan merdivenle çıkılırken, ikinci kısmının çok dar olduğu, girişinde bekleme yeri ve sonrasında merdivenle uzun bir koridora çıkıldığı biliniyor. İn deliklerinin en üst katında bulunan ve çıkılması çok zor olan oda ise ‘Bey Odası’ olarak adlandırılıyor. Bu odada taştan bir köşk ve bir havuz bulunuyor.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Büyük bölümü tahrip olan ve duvarlarına yazılar yazılan in delikleri, uzun yıllar boyunca definecilerin hedefi oldu.

İn deliklerinin turizme kazandırılması için Tunceli Valiliği, Çemişgezek Kaymakamlığı, Fırat Kalkınma Ajansı ve Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından proje çalışması başlatıldı. İlgili tüm kurumların onayının ardından bakımsız ve ulaşımı her geçen gün hayati açıdan daha çok risk taşıyan tarihi mağaralar, ulaşımın daha kolaylaştırılması amacıyla Tağar Çayı üzerine 40 metre uzunluğunda asma köprü, dekoratif aydınlatma, çevre düzenlemesi ve kafeterya yapıldı.

Artık bölgeye gelen turistler, tarihi odalara rahatlıkla ulaşacak. Ayrıca Tunceli Müzesi’nin katkılarıyla iç ve dış cephelere yazılan yazılar tarihi dokuya zarar verilmeden silinecek.

Kaynak: DHA