Kitapları Türkçeye de Çevrilmişti: Meksikalı Yazardan Acı Haber

​Meksikalı yazar, araştırmacı ve akademisyen Francisco Rebolledo, 74 yaşında hayatını kaybetti. Rebolledo, edebi kariyeri boyunca roman, deneme ve bilimsel yazılarıyla tanınmış, özellikle "Rasero" adlı romanıyla uluslararası alanda ün kazanmıştı. Bu eser, İngilizce, Portekizce, Yunanca ve Türkçeye çevrilerek geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.​

8 Kasım 1950'de Meksiko'da doğan Rebolledo, kimya eğitimi aldıktan sonra edebiyata yönelmiş ve yazarlığın yanı sıra öğretim üyeliği ve editörlük görevlerinde bulunmuştu. Ayrıca, bilimsel konuları halka ulaştırmayı amaçlayan çeşitli kültürel ve akademik projelerde aktif rol almıştı.​

Rebolledo'nun diğer önemli eserleri arasında "La mar del sur" (Güney Denizi), "Güney Denizi, Dereden: Malcolm Lowry ve Meksika" ve "Semboller Ormanı Quahnahuac" yer alıyor. Bu eserler de farklı dillere çevrilerek uluslararası edebiyat sahnesinde yer buldu.​

Yazarın vefatı, Meksika'da edebiyat ve kültür camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Rebolledo'nun eserleri, hem Meksika'da hem de uluslararası alanda edebi mirasın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi