DEM Partili Vekil Ölümden Döndü! Maça Giderken Kaza Yaptı

Kayseri'de oynanacak olan Vanspor FK-Batman Petrolspor TFF 2. Lig play-off final maçına giden DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar'ın bulunduğu otomobil, Kayseri-Kırşehir karayolu Topaklı mevkiinde kaza yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dindar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dindar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, belinde incinme olduğu öğrenildi.

Dindar'ı hastanede ziyaret ziyaret eden DEM Parti Van İl Başkanı Veysi Dilekçi, "Milletvekilimiz Ankara'dan maçı izlemek için yola çıkmıştı. Kayseri'ye 70 kilometre mesafede yağışın yoğun olmasından dolayı aracın kayması sonucunda orta refüje çarpıyor. Şu anda hayati tehlike söz konusu değil, bilinci açık. İnşallah farklı bir şey çıkmaz, biran önce taburcu olur" dedi.

Kaynak: İHA