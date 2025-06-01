Bingöl Bir Kez Daha Sallandı
Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Bingöl'de deprem fırtınası sürüyor. Kandilli Rasathanesi son olarak, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20:26'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 6.6 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 1, 2025
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) https://t.co/XaXHssE6sR
01.06.2025, 20:26:34 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 6.6 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi