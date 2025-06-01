Bingöl Bir Kez Daha Sallandı

Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bingöl Bir Kez Daha Sallandı

Bingöl'de deprem fırtınası sürüyor. Kandilli Rasathanesi son olarak, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20:26'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 6.6 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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