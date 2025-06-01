Antalya'da Korkutan Deprem
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre Antalya Körfezi'nde Alanya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 12.75 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 1, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [14.83 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2025-06-01
Saat:20:31:27 TSİ
Enlem:36.55861 N
Boylam:31.58389 E
Derinlik:12.75 km
Detay:https://t.co/SuqMY2CiiR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4; derinliğini ise 8.8 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 1, 2025
YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) https://t.co/qEzUnACrN4
01.06.2025, 20:31:26 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 8.8 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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