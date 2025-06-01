Antalya'da Korkutan Deprem

AFAD'ın verilerine göre Antalya Körfezi'nde Alanya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 12.75 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4; derinliğini ise 8.8 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi