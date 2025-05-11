Sırrı Süreyya Önder Önce Ölmeden Süreç ile ilgili Ne Anlattı? Suikast İddiası Sonrası Ortaya Çıktı

Nefes gazetesi köşe yazarı Aytunç Erkin, Sırrı Süreyya Önder’e ‘suikast iddiası’ haberlerinin ardından dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Erkin, 2 Mart’taki kulis yazısında ‘İmralı görüşmelerine devam edilecek. Bu üç ay kritik’ sözlerini söyleyen kaynağının Sırrı Süreyya Önder olduğunu açıkladı. Erkin, Önder ile konuşmasının detaylarını tek tek anlattı. İşte bilinmeyenler…

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Sırrı Süreyya Önder Önce Ölmeden Süreç ile ilgili Ne Anlattı? Suikast İddiası Sonrası Ortaya Çıktı

Nefes gazetesi köşe yazarı Aytunç Erkin, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile 1 Mayıs’ta konuştuklarını köşesine taşıdı.

Erkin, 2 Mart tarihli süreç dönemine ilişkin kaleme aldığı yazısında bahsettiği, ismini vermediği siyasetçinin Sırrı Süreyya Önder olduğunu açıkladı.

Sırrı Süreyya Önder Önce Ölmeden Süreç ile ilgili Ne Anlattı? Suikast İddiası Sonrası Ortaya Çıktı - Resim : 1

'BU ÜÇ AY KRİTİK' DEMİŞTİ

Erkin, 2 Mart’ta köşesine şu kulisi taşımıştı: DEM kaynaklarının son durumla ilgili düşüncelerini araştırdım ve şu bilgilere ulaştım. İmralı görüşmelerine devam edilecek. Bu üç ay kritik. Silah bırakma süreci, onun bir protokole bağlanması. Bu tarafta da yasal düzenlemeler, demokratikleşme adımları. Öcalan’ın çalışma koşullarının düzelmesi gibi konular var.

Sırrı Süreyya Önder Önce Ölmeden Süreç ile ilgili Ne Anlattı? Suikast İddiası Sonrası Ortaya Çıktı - Resim : 2

KAYNAK ÖNDER ÇIKTI

‘O gün ismini yazmadığım kaynak 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden ve İmralı heyetinin kritik ismi Sırrı Süreyya Önder’di’ diye belirten Erkin Sırrı Süreyya Önder ile arasında geçen son konuşmayı kaleme aldı.

'HİÇBİR ÜÇÜNCÜ GÖZ YOK'

Sırrı Süreyya Önder, Erkin’in ‘Süreçte üçüncü göz var mı?’ sorusunu şöyle cevapladı: Şunu net ifade edebiliriz: Şu anki süreçte üçüncü göz yok. Hazırlanırken, diplomasi yürütülürken elbette görüşülen yerler oldu ama buradaki temel yaklaşım, onların süreç için tehdit oluşturmasının önüne geçmekti. Bu yol ve yöntemlerin nasıl olduğunu ileride tarih yazar ama kesinlikle ve kesinlikle hiçbir üçüncü göz yok, Ankara merkezli. Bir tarafta İmralı heyeti bir tarafta MİT Başkanı İbrahim Kalın, AKP’den üst düzey bir yetkili, eski çözüm sürecindeki bir devlet yetkilisi. Küçük küçük adımlarla bugüne geldi.

'BİR AKLISELİM GEREKİYORDU'

Süreci en iyi anlayan kişinin Devlet Bahçeli olduğunu vurgulayan Önder ‘İşi hamasetinden arındırdığında yüzlerce Gazze olma potansiyeli taşıyor. İster haklı ol haksız. Küresel sistemin tek muradı buranın kendiyle meşgul olması. Bu işlerin kazananı yok. Bir aklıselim gerekiyordu o da Bahçeli oldu’ dedi.

Sırrı Süreyya Önder Önce Ölmeden Süreç ile ilgili Ne Anlattı? Suikast İddiası Sonrası Ortaya Çıktı - Resim : 3

Erkin, 2 Mart tarihli yazısında aldığı kulisi şöyle aktarmıştı:

Bugün artık 15 yıllık bir deneyim var. Sonuçlarını ağır maliyetlerle ödedi bütün toplum. Onun için bu yeni dönem elde referanslar, içtihatlar var. Bir şey olduğunda ‘bu yol yol değil’ cümlesi kurulabiliyor iki taraf da.

İmralı görüşmelerine devam edilecek. Bu üç ay kritik. Silah bırakma süreci, onun bir protokole bağlanması. Bu tarafta da yasal düzenlemeler, demokratikleşme adımları. Öcalan’ın çalışma koşullarının düzelmesi gibi konular var.

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Kaynak: Nefes gazetesi

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