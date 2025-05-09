Sırrı Süreyya Önder’e Suikast İddiasında Yeni Perde! CHP’li Murat Emir İlk Kez Açıkladı, Önder Ölmeden Önce Ne Anlattı?

TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan Emir Sırrı Süreyya Önder ile vefatından önce yaptıkları bir görüşmeden de bahsetti. Emir, Önder’in aracına suikast girişimi için yerleştirilen aparatın fotoğraflarını kendisine gösterdiğini ilk kez açıkladı.

'RESİMLERİNİ GÖSTERDİ'

'Sayın rahmetli Sırrı Süreyya Önder'e dönük olarak suikast girişimi yapıldığına dönük kimi haberler yayılmaya başladı. Ben aslında bana emanet edilmiş bir bilgiyi paylaşmazdım buradan ama bu konular gündeme gelince buradan bunu birkaç cümleyle dillendirme ihtiyacı içerisindeyim' diye belirten Önder şöyle konuştu: Sayın Sırrı Süreyya Önder bana da şahsi bir görüşmemizde aracına dönük olarak aracın tekerine bir aparat konduğunu hatta resimlerini göstererek ve bunu kendisine dönük bir suikast girişimi olarak değerlendirdiğini ama bununla ilgili olarak şikâyetçi olmayacağını çünkü sürece bir zarar vermek istemediğini söylemişti.

'KONUYU TAKİP EDECEĞİZ'

Zaten Sayın Önder'i tanıyan herkes bilir ki asla kendi şahsı üzerinden bir meselesi olmayacak birisiydi ama bunun artık bu noktadan sonra netlikle bilinmesi, hassasiyetle araştırılması, üzerine gidilmesi büyük önem taşımaktadır. Burada yargımıza, savcılığa, elbette ki güvenlik güçlerine büyük görev düşüyor. Biz de buradan onun çalışma arkadaşları olarak bu konuyu yakından takip etme sözü veriyoruz.

'TEMEL HAKLAR YERİNDE'

Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine tepki gösteren Emir 'Tutuklu insanın sadece özgürlüğü sınırlandırılmıştır, diğer bütün temel hakları yerindedir; haberleşebilir, düşünebilir, düşüncesini ifade edebilir, X paylaşımı yapabilir, yakınlarına mektup yazabilir. Bunu koca koca AKP’li profesörlerden dinliyorum, "Efendim, cezaevindeki bir kişi nasıl "tweet" atabilir?"miş. Elbette atar, elbette yazacak' dedi.

'SESİNİZİ YÜKSELTİN'

Emir, şöyle tepki gösterdi: Burada Sayın mevkidaşım bir önceki Adalet Bakanı gayet de iyi biliyordur bunları, gereken cevabı da verir. Şimdi, açık bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bir defa, söz konusu "tweet" bakın, "Bir avuç muhteris hem millete hem de devlete büyük zarar veriyorlar. Şikâyetçi olun, susmayın ve sesinizi yükseltin." Evet, demokratik toplumun en temel değeri, en temel unsuru isyan edeceğiniz, kabul etmeyeceğiniz, razı gelmeyeceğiz bir şey olduğu zaman susmamaktır, ayağa kalkmaktır ve anayasal haklarınızı eksiksiz kullanmaktır; bunun da başında toplanmak gelir, yan yana gelmek gelir, gerekiyorsa protesto yürüyüşü yapmak gelir. Demokratik toplumun en temel unsurudur, Anayasa'mızda da tanımlanmış bir haktır.

'SUSMAYIN DEDİ DİYE Mİ?'

Şimdi, bunu söyledi diye niye kamu düzenini bozuyor olacak ki Ekrem İmamoğlu? Bunun kamu düzeyle ne alakası var? Yine, dayandıkları TCK/214; suç işlemeye alenen tahrik. Burada bir tahrik var mı? Bir defa, iddia edilen şeyin suç olması lazım. Yani tahrik unsurunun gerçekleşmesi için "Yapın!" dediği şeyin TCK'de tanımlanmış bir suç olması lazım. "Sesinizi yükseltin, susmayın, şikayetçi olun." Hangisi suç? Sayın bir önceki Adalet Bakanı, ne olur buna cevap verin, bunların hangisi TCK'de tanımlanmış suç? Yok böyle bir şey. Dayandıkları yasayı söylüyorum: 5651 sayılı Yasa. Bu yasayı Anayasa Mahkemesine biz götürmüşüz, Anayasa Mahkemesi usulden bizim başvurumuzu reddetmiş ve içeriğine girmemiş ama bireysel başvurularla bu maddenin Anayasaya aykırı olduğunu defalarca karara bağlamış. Anayasa Mahkemesinin "Anayasa'ya aykırı..." dediği bir maddeye dayanarak, o maddeyi bile eğip bükerek şimdi de Ekrem İmamoğlu'nu susturmaya çalışıyorlar çünkü korkuyorlar, panik hâlindeler, her düğmeye basıyorlar ama korkunun ecele faydası yok. Eninde sonunda o sandık gelecek, eninde sonunda halkın o vicdanında tartılacaksınız ve eninde sonunda gideceksiniz.