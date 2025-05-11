Faizsiz Evlilik Kredisine ‘Çocuk’ Düzenlemesi: Doğum Yapanın Borcu Silinecek

Devletin sunduğu "evlilik kredisi" desteğinden yararlanan çiftlerin, çocuk sahibi olmaları durumunda borçlarının affedilmesi gündeme geldi. Yeni düzenlemeye göre, kredi alan çiftlerin çocuk yapmaları hâlinde, borçları çocuk teşviki kapsamında değerlendirilecek ve silinebilecek.

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Faizsiz Evlilik Kredisine ‘Çocuk’ Düzenlemesi: Doğum Yapanın Borcu Silinecek

Son yıllarda doğum oranlarının düşmesi ve artan evlilik yaşının artması Türkiye'de aile politikalarında yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, iktidar, üzerinde çalıştığı yeni sosyal destek paketleri kapsamında, evlilik kredisi alan çiftlere yönelik doğurganlığı teşvik edici bir adım atılmaya hazırlanıyor. Planlanan düzenlemeye göre, devletten faizsiz evlilik kredisi kullanan çiftler, çocuk sahibi olmaları durumunda bu borçlarından kısmen veya tamamen muaf tutulabilecek.

Faizsiz Evlilik Kredisine ‘Çocuk’ Düzenlemesi: Doğum Yapanın Borcu Silinecek - Resim : 1

KREDİ BORCU, ÇOCUK YARDIMINA SAYILACAK

Mevcut uygulamada, devlet destekli evlilik kredisi alan genç çiftlere 150 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sunuluyor. Bu kredi iki yıl geri ödemesiz olup toplamda 4 yıl vade ile geri alınıyor. Ancak yeni düzenleme ile birlikte, çocuk sahibi olan ailelerin borçları “çocuk yardımı” kapsamında değerlendirilecek. Örneğin bir çocuk için borcun belli bir kısmı silinecek, ikinci ve üçüncü çocukla birlikte bu destek artarak devam edecek. Yapılacak bu uygulama ile hedef, hem gençleri evliliğe teşvik etmek hem de doğum oranlarını yukarıya çekmek.

ÜÇ ÇOCUKLU KADINLAR İÇİN İSTİHDAM TEKLİFİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni bir yasa teklifinde ise, annelere yönelik bir istihdam sunuldu. Teklife göre, üçüncü çocuğunu dünyaya getiren kadınlara kamu kurumlarında memur olma hakkı verilecek. Bu hak, herhangi bir sınav veya KPSS şartı aranmaksızın sağlanacak. Atamalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirleyeceği kriterlere göre yapılacak ve noter huzurunda kura sistemiyle belirlenecek.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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