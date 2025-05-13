Kandilli Duyurdu! İstanbul'da Deprem, Yine Sallandı
İstanbul Silivri açıklarında saat 16.17'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğini de 13.1 kilometre olarak ölçüldü.
Marmara'da son dönemde art arda yaşanan depremler panik yaratırken, Kandilli Rasathanesi, İstanbul Silivri açıklarında saat 16.17 civarında 3.4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, merkez üssü çevresinde hissedilen sarsıntının derinliğini ise 13.1 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 13, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/34l2bmEpZ1
13.05.2025, 16:17:08 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 13.1 km#Kandilli
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da merkez üssü Silivri olan depremle ilgili açıklama yaptı. AFAD, büyüklüğünü 3.1 olarak açıkladığı depremin derinliğinin ise 6.9 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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