Kandilli Duyurdu! İstanbul'da Deprem, Yine Sallandı

Marmara'da son dönemde art arda yaşanan depremler panik yaratırken, Kandilli Rasathanesi, İstanbul Silivri açıklarında saat 16.17 civarında 3.4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü çevresinde hissedilen sarsıntının derinliğini ise 13.1 kilometre olarak açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da merkez üssü Silivri olan depremle ilgili açıklama yaptı. AFAD, büyüklüğünü 3.1 olarak açıkladığı depremin derinliğinin ise 6.9 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi