Osmaniye’de Kan Donduran Olay: Annesini Dövüp Boğarak Öldürdü

Osmaniye’nin Yunus Emre Mahallesi’nde 21 yaşındaki Ali M., tartıştığı annesi Nura Zemzem’i (40) dövüp boğarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Osmaniye’de Kan Donduran Olay: Annesini Dövüp Boğarak Öldürdü

Osmaniye’de sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak’ta korkunç bir cinayet yaşandı. Suriye uyruklu Ali M. (21), annesi Nura Zemzem (40) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali M., annesini önce dövdü, ardından boğarak öldürdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ali M., polis tarafından gözaltına alındı. Nura Zemzem’in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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