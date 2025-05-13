Erzurum'da Polis, Yaralanan Gencin Başında 'Islanmasın' Diye Şemsiyeyle Bekledi

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki S.Ö. adlı kız çocuğuna hafif ticari bir araç çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER TAKDİR TOPLADI

Kaza mahalline ilk ulaşan polis memuru, yağmur altında yerde yatan yaralı çocuğun ıslanmaması için hemen şemsiyesini açarak başında beklemeye başladı. Sağanak yağışa rağmen çocuğu korumaya çalışan polis memurunun bu davranışı, çevredekilerin takdirini topladı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı S.Ö.’yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA