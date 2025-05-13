CHP'den Engelli Haklarına Yönelik Yeni Adım! ‘Kırmızı Bayrak Projesi’ Hayata Geçiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, engelli bireylerin hayatın her alanında eşit ve tam katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Kırmızı Bayrak Projesi”ni anlattı. Nazlıaka, yaptığı basın açıklamasında, projenin ilk adımının 14 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Ataşehir’de atılacağını duyurdu.

Nazlıaka, projenin yalnızca sembolik bir uygulama olmadığının altını çizerek, “Kırmızı Bayrak Projesi, ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından, dönemin Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu’nun öncülüğünde başlatılmıştı" dedi.

Proje ile, engelli bireylerin en temel haklarından biri olan erişilebilirlik konusunda ülke genelinde somut çözümler üretilmesinin hedeflendiğini ifade eden Nazlıaka, "Şimdi çok daha geniş bir kapsayıcılıkla Türkiye geneline yaymak üzere yola çıkıyoruz.” dedi.

14 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

Kırmızı Bayrak Projesi'nin ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından, dönemin Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu’nun öncülüğünde başlatıldığını hatırlatan Nazlıaka, projenin tanıtım toplantısının, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla 14 Mayıs Çarşamba günü saat 14.30’da Ataşehir Esatpaşa Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirtti.

Nazlıaka, “Bu merkez, erişilebilirlik kriterlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş durumda. Kırmızı Bayrak’ı kendilerine takdim ederek, bu örnek uygulamayı kamuoyuna tanıtacağız” dedi.