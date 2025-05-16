Kapsamı Genişletildi; Bu Yaşı Geçen Memur Olamayacak

Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ilişkin iptal kararının ardından, memur alımı ve kamu personeli düzenlemeleriyle ilgili yeni hükümler içeren torba yasa Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yasayla birlikte memuriyete girişte uygulanan 35 yaş sınırı genişletildi. Artık sadece KPSS değil, özel yarışma sınavıyla alım yapan kurumlar için de bu yaş sınırı geçerli olacak. Düzenleme, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ya da kanunlarla kurulan tüm kamu kurumlarını kapsıyor.

Yargı alanında ise önemli bir değişikliğe gidilerek, Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını artık Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi aralarından seçecek.

Yasayla getirilen bir başka yenilik, bakan müşavirliği uygulaması oldu. Bakanlar, özel konularda kendilerine doğrudan bağlı olarak görev yapacak müşavirler atayabilecek. Bu müşavirlerin görevi, yalnızca bakanın görev süresi boyunca devam edecek ve gerekli görülürse süresi dolmadan da sonlandırılabilecek.

YETKİ GENİŞLETİLDİ

Ayrıca bazı devlet kurumlarının merkez teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı pozisyonlarına atama yapılabilecek. Bu yetki, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle YÖK, YÖKAK, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Üst kurullara yapılacak atamalarda da yeni etik kriterler getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Kamu İhale Kurumu (KİK) gibi kurumlara üye seçilecek kişilerin, siyasi partilerin yönetim veya denetim organlarında görev yapmamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları şartı aranacak.

112'Yİ GEREKSİZ MEŞGUL EDENE CEZA

Kamu düzenini koruma amacıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden kişilere ağır para cezaları uygulanacak. Asılsız ihbar yapanlara 1.500 TL, olay yerinde yapılan tespit sonucu ihbarın sahte olduğu belirlenirse 15.000 TL’ye kadar ceza kesilecek. Bu idari cezalar, il valilikleri tarafından uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi