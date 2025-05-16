Yönetmelik Değişti! Herkes Kurye Olamayacak... Kadın Şoför İstihdam Eden Firmalara Dev İndirim Teşviki

Motokuryelik mesleği artık kayıt altına alınıyor; herkes kurye olamayacak. Kadın şoför istihdam eden firmalara çeşitli teşvikler sağlanacak. Yeni düzenleme, hizmet kalitesini artırmayı ve güvenliği sağlamayı hedefliyor.

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Yönetmelik Değişti! Herkes Kurye Olamayacak... Kadın Şoför İstihdam Eden Firmalara Dev İndirim Teşviki

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeyle motokuryelerin ilk kez resmi olarak kayıt altına alındığını açıkladı. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, artık herkes kurye olamayacak. Suça karışmış ve hüküm giymiş kişiler kurye olarak çalışamayacak; ayrıca motokuryeler için P1 yetki belgesi zorunlu hale getirildi. Yeni sistemle birlikte, sektörde daha eğitimli ve güvenilir personel çalıştırılması hedefleniyor.

BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK

Kurye firmaları, çalıştırdıkları tüm kuryeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bildirmek zorunda olacak. Kuryelerin giyeceği reflektif yeleklerde hem “KURYE” ibaresi hem de çalıştıkları firmanın U-Net numarası bulunacak. En fazla üç araçla faaliyet gösterecek bireysel motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim sağlanacak. Bu belgeyi yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ilk 6 ay içinde alanlar ise yüzde 95 oranında indirimden faydalanabilecek.

Yönetmelik Değişti! Herkes Kurye Olamayacak... Kadın Şoför İstihdam Eden Firmalara Dev İndirim Teşviki - Resim : 1

BELGE ALMAK ZORUNLU

Düzenlemeyle birlikte uzun süreli veya finansal kiralanmış araçların kurye taşımacılığında kullanılmasına izin verildi. Ayrıca teslimatı yapan şoförler dışındaki kuryeler için “Kurye Faaliyet Belgesi” alma zorunluluğu getirildi. Adresi uygun olmayan gönderiler için kurye kabulü yapılmayacak ve taşıma süresi taahhüdü verilmeyecek. Yeni uygulama kapsamında alıcının onayıyla gönderinin teslim sırasında kontrolü, temassız teslimat ya da üçüncü kişilere teslimat gibi seçenekler sunulabilecek.

KADIN ŞOFÖR İSTİHDAMINA TEŞVİK

Kadın şoför istihdamını teşvik amacıyla da önemli adımlar atıldı. Kadın sürücü çalıştıran firmalara, her bir kadın şoför için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 oranında indirim uygulanacak. Hâlihazırda 3 bin 19 lira olan taşıt kartı bu indirimle 150 liraya düşecek. Ayrıca, son bir yılda araçlarının en az yüzde 10’u oranında kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgeleri üç ay süreyle ücretsiz uzatılacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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